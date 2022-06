01:59:08

Este bosque está habitado por una especie mucho más inteligente que la nuestra. Ya son much@s l@s científic@s biólog@s y botánic@s que lo van proclamando. Nos lo contó Francis Hallé y lo lleva argumentando desde hace muchos años el neurobiólogo Stefano Mancuso, de la Universidad de Florencia, que dirige el Laboratorio Internacional de Neurobiología Vegetal.

Los títulos de la bibliografía de Mancuso ya nos anuncian grandes titulares: "El futuro es vegetal", "La inteligencia de las plantas", "Sensibilidad e inteligencia en el mundo vegetal", "Biodiversos", "El increíble viaje de las plantas", "La nación de las plantas"...

Y es que las plantas nos llevan 600 millones de años de adelanto en la evolución. Una comunidad viva, la más numerosa del planeta, que a día de hoy siguen pareciéndonos alienígenas, tal vez porque no nos hemos parado a observarlas, entenderlas y aprender de ellas. El ser humano no es el centro del todo, el cerebro no es el símbolo de la inteligencia, la fotosíntesis sigue siendo una gran asignatura pendiente...

Mancuso nos hace salir de la zona de confort en la que nos hemos atascado y toca aprender de las plantas y reconocer su dignidad, respetarlas y darles derechos.

Y nos ayudan Mar Verdejo Coto, Raúl Alcanduerca y Natxo Blanchart de Arriba las ramas. En Las ramas arriba, el plantabosques nos trae a Javier Miguel de Artim, en Espinosa de los Monteros, en Burgos.

Música a cargo de Niños Mutantes, Mikel Erentxun y Estrella Fugaz. Club de la Hojarasca: Marta Iraeta, Lara López, Carolina Alba, Santi Bustamante, Julio Valverde, Isabel Ruíz Lara y Pilar Socorro.

Y ahora hunde tu sistema radicular en el suelo vivificador, extiende tus ramas, tus hojas, tus tallos, tus flores y toda tu sensibilidad vegetal y animal y déjate bioinspirar por las plantas y por Stefano Mancuso, sin duda, el futuro inteligente en territorio conmovido... ¡Arriba las ramas!