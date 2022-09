58:55

Este sonido del aspersor que nos transmite una sensación sutil, agradable, de frescor, de alivio, como beber de la fuente de la juventud

DISCO 1 BEASTY BOYS Song For Junior 3’49’ 2018

DISCO 2 ST GERMAIN Sure Thing Onsulade (Yoruba Soul Mix) 6’53

DISCO 3 YAZOO Situation 5’46

DISCO 4 LEMON JELLY Return To Patagonia 8’43 Okovi

DISCO 5 POLO & PAN Bakara 7’09’ 2018

DISCO 6 ROBERT GLASPER & Q TIP & ESPERANZA SPALDING Why We Speak 6’ 19

DISCO 7 LEFTFIELD Original 6’22

DISCO 8 ZOLA JESUS Witness 5’13 Okovi

DISCO 9 GERRY RAFFERTY On a Night Like This 6’12 North & South