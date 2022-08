El aspersor

58:55

Música refrescante para las noches cálidas de verano. Este sonido del aspersor que nos transmite una sensación sutil, agradable, de frescor, de alivio, como beber de la fuente de la juventud.

DISCO 1 DAFT PUNK Motherhood 6’09

DISCO 2 ZUCO 103 Zabumba No mar 6’21

DISCO 3 AKASHA Mescalin 6’15

DISCO 4 NEW MUSIK Straight Lines 5’12

DISCO 5 ZAINE GRIFF Devil Or Angel 4’17

DISCO 6 TRANSISTER Head 3’50

DISCO 7 STONE FOUNDATION Standing On the Top 6’52’ 2018

DISCO 8 SAINT ETIENNE How We Used To Live 8’56