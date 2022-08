58:57

SHOSTAKÓVICH: Sinfonía nº 9. 3º mov. Presto (2.48). Orquesta Nacional de Gales de la BBC. Dir.: Steven Lloyd-González. PÉREZ PRADO/SEDLAR: Mambo (3.07). Nemanja Radulovic (vl.), Double Sens. SIBELIUS: Suite de Karelia op. 11. Intermezzo (3.54). Academy of Saint Martin in the Fields. Dir.: Neville Marriner. ELGAR: Pompa y circunstancia. Marcha nº 4 (6.34). Royal Philharmonic Orchestra. Dir.: Andre Previn. HAYDN: Concierto para piano en Do mayor HOB XVII/5. 3º mov. Allegro (3.08). Matthias Kirschnereit (p.), Orquesta de Cámara Württemberg Heilbronn. PAQUET: Ribambelle (3.17) Agnès Langlois, Dominique Beauséjour-Ostiguy, Jeanne Côte, Marie-Claire Vaillancourt, Philippe Paquet, Thierry Lavoie-Ladouceur. PIAZZOLLA: Libertango (3.01) Lucie Horsch, Ludwig Orchestra. STRAVINSKY: Sinfonía nº 1. 2º mov. Scherzo-Allegretto (5.54). Orquesta Filarmónica de Londres. Dir.: V. Jurowski. SOMOGYI: Hundred00 (4.49) Lara Somogyi (arp.). BAREL: De Tor Ahead (4.50). Rob van Barel (p.). LÓPEZ ARTIGA: Los inmortales. 7 preludios para orquesta. El fuego (3.34) Joven Orquesta de la Comunidad Valenciana. Dir.: Henrie Adams. EINAUDI: Le onde (5.24). Ludovico Einaudi (p.). E. BERSTEIN: Tema 'Los siete magníficos'. (1.49)