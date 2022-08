07:07

Al temps d'Esports de l' Edició Migdia hem parlat amb la migcampista del Futbol Club Barcelona, Patri Guijarro, a la prèvia del trofeu Joan Gamper femení que es jugarà dimarts a la nit. Amb la quarta capitana culer repassem l'actualitat de l'equip, els objectius per la propera temporada, com s'han adaptat els nous fitxatges i com marxa una pretemporada molt marcada per les lesions.