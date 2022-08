07:28

A temps d'Esports de l'Edició Migdia de l'informatiu de Ràdio 4 hem parlat amb el base del Bàsquet Girona, Josep Franch, que aquesta setmana ha signat la seva renovació per jugar una temporada més amb els gironins. Amb ell hem repassat tota l'actualitat de l'equip que ja comença a preparar el seu debut a la lliga ACB a on no pensava Franch que arribarien "tan aviat" quan va fitxar l'estiu passat i l'equip hi era a LEB Oro.