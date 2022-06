58:44

P. AVONDANO: Sinfonía en Re mayor para cuerda y continuo (5.06). Divino Sospiro. Dir.: E. Onofri. C. KRAUSE: Sonata en trío para oboe, violín y bajo continuo en Re menor (8.14). Notturna. C. Palameta (ob. y dir.). C. SINDING: Concierto para piano y orquesta: mov. 3º, Allegro non assai (10.48). P. Lane (p.), Orq. Fil. de Bergen. Dir.: A. Litton.