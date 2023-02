01:00:07

Me dan ganas locas de bailar desenfrenadamente en calzoncillos. Así como en la película Home Alone. Nunca lo hago. No sé por qué. Me doy pena a MÍ mismo? Si Marta Sánchez lo hace por qué no yo.

Bailando sin salir de casa. Con musica de Sotomayor, Big Audio Dinamyte y los Pyscodelic Alliens.