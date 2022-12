58:48

Esta semana os traemos un momento de ahorro de energía previo a los excesos navideños

Un programa hecho desde el edredón, un momento de ahorro de energía previo a los excesos navideños: Brujas, magas y hadas, cantoras profundas e inmensas, alucinadas pero enraizadas. Un viaje a Angola con los discos del Gulmu y una grabación de campo exclusiva desde el desierto Cuyano.

El mural del jaguar es de WA, muralista limeño asesinado en la calle #JusticiaParaWa

Tracklist:

El Andariego- La Santa Cecilia

Un Traguito- Ile y Mon Laferte

Kilos de Amor - Tokischa y Natanael Cano

Agua (Valseado) – Rubén, cantor y curador Cuyano

La rosa china - Chancha Vía Circuito

Avante Angola- Rui Minga

Mu Cinkola – Rui Minga

Huracán – Henry the Poet, Isaac Hernández

Realismo Mágico - Maria José Montijo

Tamarindo- Pinc Louds

Let me go- Tito Ramírez