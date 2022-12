57:04

Música decembrina caribeña para animar el solsticio de invierno en el hemisferio norte

Música decembrina caribeña para animar el solsticio de invierno en el hemisferio norte: Queremos superar los villancicos españoles y pasearnos por varias de las navidades más calientes del mundo… Willie Colón y Héctor Lavoe, Fruko y sus Tesos, Álvarez Guedes, El Año Viejo, Navidad Negra y algunas más para gosar en estas fiestas. Los niños cantores de Huaraz en El Aire de la Plaza y Papá Noel en Los Discos del Gulmu.

El texto sobre lo maradoniano es de Diego Sztulwark y la película que suena es “Plácido”, de Luis Gª Berlanga.

Tracklist:

Cada vez que pienso en ti- Álvarez Guedes

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar – La Mosca Tse- Tse

Año Viejo- Sonora Marta La Reina

Navidad de los pobres- Niños cantores de Huaraz

Santa Claus go straight to the ghetto – James Brown

Sana Claus never come to the ghetto – Yellowman

How will Santa get here- King Obstinate

Bon Samaritain – Papa Noel

Combinación de soneros- Papá Noel con Papi Oviedo

Navidad Negra- La Delio Váldez

Aires de Navidad- Willie Colón con Héctor Lavoe

Tabao y Ron- Rodolgo Aicardi con la Típica Ra7

Alma Navideña- Frujo y sus tesos

La vamo a tumbar- Grupo Saboreo