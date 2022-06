De vuelta en Radio 5 De 18 a 19 horas 55:29 Empezamos esta hora viajando con Óscar Checa por las diferentes Fiestas del Fuego de nuestro país, aprovechando que esta próxima semana será la Noche de San Juan. Javi de la Fuente nos acerca las novedades anunciadas por Apple esta semana en el congreso WWDC2022, donde la empresa de la manzana anuncia sus próximos lanzamientos. Con Pablo Herrero nos vamos hasta el Museo Thyssen para conocer la exposición "Paisajes emocionales", una muestra de música, vídeo e imagen que sorprende a los espectadores y que, con motivo del Día de la Música, el próximo martes 21, tendrá acceso gratuito. Hablamos con la comisaria de la exposición y de TBA21 THyssen Bornemisza Art Contemporary, Soledad Gutiérrez. En el espacio de Elena Marquínez, esta semana nos centramos en el amor y cómo nos influye y afecta junto a José Ramón Alonso, Catedrático de la Universidad de Salamanca y autor de “El cerebro enamorado. Los mecanismos neuronales del amor”. Despedimos la segunda hora con César Javier Palacios catando con los cinco sentidos el mayor desierto de Europa, como son las estepas aragonesas de Los Monegros.

Más opciones

[an error occurred while processing this directive]