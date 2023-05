02:14:42

Abrimos con la película más esperada, Guardianes de la Galaxia 3 del director James Gunn, el fin de la trilogía y la película más cercana al cómic, además de la última colaboración de Gunn con Marvel. Escenarios y situaciones surrealista con una música increíble, humor y mucha acción. Otra de las cintas destacadas es "Las buenas compañías", el último trabajo de Silvia Munt protagonizado por Alicia Falcó con ambas charlamos. Una película basada en hechos reales, en 'las once de Basauri'. Once mujeres de clase obrera condenadas por haber interrumpido su embarazo de forma voluntaria. De un drama a un thriller de acción. Asedio es el estreno español más sorprendente, un Thriller de acción con el que no tenemos ni un solo segundo de respiro, acción, un crimen, inmigración ilegal y muchos sentimientos, de todo ello charlamos con Natalia de Molina y su director Miguel Ángel Vivas. Otra de las películas españolas que llegan a la cartelera y en la que nos detenemos es La mala familia, un documental sobre el reencuentro de un grupo de amigos en pleno verano con la excusa del permiso penitenciario de uno de ellos y en el que tendrán que enfrentarse a un problema que incumbe a varios y pondrá a prueba esa amistad. Nacho A. Villar y Luis Rojo, pasan por De película.

Repasamos el resto de la cartelera destacando tres títulos, The Lost King del director Stephen Frears y el co-guionista Steve Coogan. Un drama que gira en torno a los restos de Ricardo III de Inglaterra. Mi Crimen, la encargada de abrir el Barcelona Film Fest, y nueva comedia de intriga de Francoise Ozon, una propuesta fresca para un tema tan serio como es el Me Too. Y por último El Trío en mi bemol, una película que esconde otra, la única obra de teatro que escribió Éric Rohmer y que ahora ha llevado a la pantalla la directora portuguesa Rita Azevedo Gomés.

Todo esto además del resto de la cartelera las mejores series con, Pero Calvo, Las cosas de Ana Vega Toscano y su participación.