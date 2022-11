02:04:55

De película llega a Sevilla dónde nos recibe José Luis Cienfuegos, director del Festival Europeo de Sevilla, con él comentamos todas las novedades de una edición que llega cargada de sorpresas.

Abrimos el programa con la cinta que inaugura el certamen, Los hijos de Otros, con su directora Rebecca Zlotwski y la actriz protagonista Virginie Efira charlamos de esta historia que reflexiona sobre la maternidad, con agravios, sueños, también arrepentimientos y que participa en la Sección Oficial.

Matadero del cineasta argentino Santiago Fillol al que escuchamos esta madrugada, es otra de las cintas que participa en la sección oficial, una historia en la que Un legendario cineasta estadounidense de serie B se enfrenta al estreno tardío y polémico de su película maldita, una adaptación de El matadero de Esteban Echeverría.

Hablamos con Javier García Pelayo coordinador de Siete Jereles, Película dirigida por Pedro G. Romero y Gonzalo García-Pelayo, una cinta muy andaluza, que tiene al caballo como uno de los protagonistas que huele a jerez, al vino y a su ciudad, que suena a flamenco.

No dejamos el sonido porque el siguiente invitado es Kiko Veneno y Alejandro G. Salgado, director del documental Un día Lobo López que compite en Las Nuevas Olas No Ficción. Acercamos el palmarés de la 67ª, Edición de la Seminci de Valladolid, y nos detenemos en tres de las cintas premiadas que llegan esta semana a las salas: las españolas No mires a los Ojos de Félix Viscarret, Vasil de Avelina Prats y Los pasajeros de la noche, de Mikhael Hers y repasamos el resto de la cartelera en la que nos detenemos en Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades del director mexicano Alejandro González Iñárritu, 13 exorcismos, el agua y cartas mojadas. Nuestro colaborador Luis Alegre nos lleva a otro festival, el de Tudela y cerramos con La V edición del Festival Cine por Mujeres Madrid que se clausura mañana con sus protagonistas.