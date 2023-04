Trump arriba a Nova York per comparèixer davant la Justicia

18:28

Parlem amb Jose Antonio Gurpegui, Catedràtic d'Estudis Nord-americans i professor de Literatura Nord-americana a la Universitat d'Alcalà, i Maria Carou, corresponsal als EUA a Washington.

Trump va arribar a l'Aeroport de La Guàrdia de Nova York a les 15.30 hora local, i després d'uns minuts de preparatius se'l va veure baixar en solitari l'escaleta de l'avió, vestit amb el seu habitual vestit blau amb corbata vermella. Tot just desembarcar, va pujar a una camioneta que, escortada per una desena de vehicles del servei secret o de la policia, va enfilar la ruta cap al centre de Manhattan via el barri de Queens i després el de Harlem. Una ambulància anava seguint el comboi durant tot el trajecte.