La nova sarsuela contemporània plena d'humor on es reviu l'antic gènere amb aire fresc del segle XXI

‘Trato de favor’ ha arribat al Teatre de la Zarzuela disposat a deixar empremta entre les diverses obres teatrals, ja que és una obra actual que reviu un antic gènere. És una sarsuela contemporània capitanejada per Boris Izaguirre i acompanyada de la música de Lucas Vidal.

L’obra, protagonitzada per Ainhoa Arteta, es basa en que, per problemes financers colaterals, arriba una nova presa molt particular, una gran diva de la cançó i del show... a una presó de dones. En aquesta, les recloses estan assajant La rosa del safrà perquè es presenten a un concurs de sarsuela convocat per tots els centres penitenciaris del país. És a dir, que és una tragicomèdia que té allò més castís del gènere, però sempre amb un aire fresc del segle XXI.

Parlem sobre aquesta proposta plena d’humor amb amb el compositor i director de l’orquestra, Lucas Vidal.