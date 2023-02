Postavortament, una realitat que no s'estudia per ideologia

Giulia Colavolpe, investigadora de la UAB, membre del grup de recerca AFIN, ens parla de que les pressions polítiques són el principal fre.

La interrupció voluntària de l'embaràs (IVE) és reconeguda per experts i institucions a nivell internacional com un esdeveniment potencialment estressor, en el context d'una vida sotmesa a altres estressors. En altres paraules, en gran part dels casos, representa una experiència complexa -no homogènia ni lineal- la simptomatologia i desenvolupament de la qual el fa pertànyer als anomenats trastorns d'estrès posttraumàtic (TEPT). En concret, el quadre clínic psicològic i emocional que se sol produir en un nombre elevat de dones després de sotmetre's a una IVE és conegut com a síndrome postavortament (SPA) i estava recollit al manual de referència de psiquiatria, el DSM III (Manual Diagnòstic i Estadístic dels trastorns mentals, per les sigles en anglès), vigent entre 1980 i 1994.