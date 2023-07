L¿OTAN no pot acceptar l¿ingrés d¿Ucraïna

11:02

Demà comença una cimera de l’OTAN a Lituania. A sobre de la taula hi ha l’ingrés d’Ucraïna i Suècia a l’organització. El catedràtic emèrit de Ciència Política de la Universitat de Barcelona, Cesáreo Rodríguez Aguilera, ha afirmat que la l’OTAN “no pot acceptar l’ingrés d’Ucraïna” per l’article 5 de l’organització on s’estipula que si un tercer país envaeix un estat membre, tots els membres de l’OTAN han de sortir en la seva defensa.