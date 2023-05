17:46

Ralph Waldo Emerson va ser un assagista, filòsof i poeta nordamericà, líder del moviment transcendentalista a les primeries del segle XIX. Les seves ensenyances van contribuir al desenvolupament de moviment del Nou Pensament a mitjan segle XIX.

Aquesta conducta valenta i la seva filosofía optimista serveixen d’inspiració per al llibre “Ojos llenos de alegría. Estar vivo con R.W. Emerson” on l’escriptor Toni Montesinos aborda la vida i l’obra del considerat fundador de les lletres norteamericanes i que tant va influir en autors com Thoreau, Walt Whitman o Lluisa May Alcott.

Ralp Waldo Emerson, és un home heroic i familiar, compromès amb la recerca intuitiva de la veritat. D’això en parla el seu nou llibre “Ojos llenos de alegría” de Toni Montesinos. Montseinos es escriptor i crític literari i ha publicat més de 20 llibres de gèneres tant diferents com la poesia, la novel.la, l’assaig i les cròniques viatgeres.