14:29

Dr. Antonio de Lacy, cirurgià, ens explica aquesta sinergia tan necessaria entre la sanitat i la tecnologia.

D’aquesta sinergia neix 'Next Hospital' on es pot veure la tecnologia d'avantguarda aplicada a les diferents especialitats mèdiques i quirúrgiques, com ara el diagnòstic remot que permetrà obtener diagnòstics més curosos o prevenir desordres genètics, la medicina de precisió i la prevenció genética. També apareix el concepte ABLE Exoskeleton, que mostra com la tecnologia pot ajudar les persones amb mobilitat reduïda amb la connectivitat a una aplicació mòbil per a una millor rehabilitació personalitzada i basat tot en dades.

Sota aquest concepte de “Next Hospital” coflueixen diferentes empreses de diferents sectors de la medecina. Tots tenen un nexe en comú que es facilitar el treball i millorar la qualitat de la sanitat.

Un exemple és l’empresa CMR Surgical que defineixen la seva tecnología com a més que un robot. Amb aquesta tecnología Versus, l'ecosistema digital ofereix eines per entendre la història clínica completa dels procediments, de manera que facilita la presa de decisions informades per millorar l'atenció al pacient alhora que es maximitza l'eficiència.