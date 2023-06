10:57

De la mort i la trajectòria de Silvio Berlusconi n¿hem parlat amb Jordi Barcia, corresponsal de RNE a Itàlia.

L’ex-primer ministre d’Itàlia Silvio Berlusconi s’ha mort avui als vuitanta-sis anys, segons que avançat Corriere Della Sera. Va ingressar divendres a l’hospital San Raffaele de Milà per sotmetre’s a una revisió mèdica. No feia ni un mes que n’havia sortit després d’haver-hi passat quaranta-quatre dies ingressat per una infecció pulmonar derivada de la leucèmia crònica que tenia.



Berlusconi va ser el fundador del partit Forza Italia i fou cap de govern unes quantes vegades. A les últimes eleccions va ser elegit senador. Forza Italia forma part de l’actual coalició de govern, encapçalada per Giorgia Meloni.