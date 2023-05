17:31

Avui ens ha acompanyat un convidat molt especial i molt màgic. Es tracta del mentalista Víctor Luque que ens ha portat a Barcelona el seu nou espectacle "Perspicaç" on posarà a prova la ment i els ulls dels espectadors. Actualment, és el show millor valorat de mentalisme dins l'àmbit nacional, i és una autoproducció sense ajudes externes ni subvencions.

A més el nostre convidat està preparant-se per al congrés nacional de mentalistes, que se celebra aquest any a Valladolid, i farà una actuació amb l'actual premi mundial de mentalisme Larry Soffer. A més d'haver treballat conjuntament amb altres mentalistes de renom com Anthony Blake.

Els oients poden disfrutar de “Perspicaç”, del 10-maig al 22-juny a una localització secreta que Víctor Luque ens ha explicat en aquesta entrevista.