La presidenta del Parlament suspesa i dirigent de Junts també ha estat condemnada a 13 anys d'inhabilitació, per irregularitats quan dirigia la Institució de les Lletres Catalanes

Pena de 4 anys i mig de presó i 13 anys d'inhabilitació per a la presidenta del Parlament suspesa i presidenta de Junts, Laura Borràs. El Tribunal Superior de Justícia la considera culpable dels delictes de prevaricació i falsedat documental durant la seva època al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i ha fet pública la condemna.

El mateix TSJC ha indicat inicialment que la condemna per inhabilitació era de 9 anys (la que li imposa per prevaricació), però després ha rectificat i ha aclarit que eren 13 (sumant-hi els 4 per falsedat documental). La sentència també l'obliga a pagar una multa de més de 36.000 euros.

Ens ho explica Eloi Castellarnau, advocat penalista a Castellarnau advocats