Des de la patronal del Tercer Sector Social alerten que urgeix l'aprovació d'una llei que protegeixi el sector.

El Tercer Sector Social a Catalunya fa anys que pateix de manca de finançament. A més, la successió de crisis socials i econòmiques dels últims anys no ha fet més que empitjorar la situació d’aquest àmbit dedicat a atendre els col.lectius més vulnerables. A més les entitats que atenen a persones en risc d’exclusió social no només han de fer front a una demanda creixent de la població, cada cop més empobrida; sinó que també han de donar resposta a les reclamacions d’uns professionals que fa anys que veuen com el seu poder adquisitiu disminueix i que exigeixen millors condicions laborals.

Un altre dels gran reptes que urgeix afrontar dins del Tercer Sector Social és el d’aconseguir una llei que aporti les bases per dotar d’un finançament just les entitats i protegeixi de forma decidida aquesta feina. I és que “liderar entitats és una feina ingrata”, assegura Jordi Roman, qui, després de gairebé vint anys treballant a Fundesplai, s’ha convertit des del 20 d’abril en el nou president de la Confederació, la patronal de les entitats socials sense ànim de lucre.

De moment, la seva presidència ha arrencat amb la signatura d’un acord a tres bandes amb el Departament de Drets Socials, els sindicats majoritaris i les altres patronals del sector per augmentar les tarifes dels serveis que gestionen. Un acord que Jordi Roman espera que sigui “la primera pedra” de la transformació del sector. I una altra bona noticia és la signatura del quart pla de suport al Tercer Sector que inclou 84 mesures que han de millorar la feina de les tres mil entitats que atenen els gaire bé dos milions de persones en situació de risc social que hi ha a Catalunya. Estem parlant de col.lectius que viuen en situació de pobresa, també de la gent gran sola, o els col.lectius que pateixen la diversitat funcional i els trastorns mentals.

Dels reptes immediats del Tercer Sector Social n'hem parlat amb en Jordi Roman.