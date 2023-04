16:30

Cinc monòlegs en format audiovisual, protagonitzats per actrius i actors, recullen experiències d’infermeres de l’hospital Clínic Barcelona. Es tracta del projecte ‘Infermeres Parlants’, una iniciativa que transforma el teatre en una eina per fer visible la realitat de la professió d’infermera. El projecte, està impulsat per l’hospital Clínic Barcelona, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i l’associació cultural Cabezas Parlantes.que utilitza el teatre com a eina de transformació i conscienciació social.

Els cinc vídeos tracten sobre oncologia, estomateràpia, obstetrícia, recerca i hospitalització a domicili, i contenen temes variats com ara la mort digna, l’amor per la professiód’ infermera, la maternitat, l’educació per a la salut i els recursos professionals i emocionals que fan servir les infermeres per atendre les persones.

Els cinc monòlegs –tres en català i dos en castellà– han estat escrits per les dramaturgues Laura Freijo Justo i Yolanda Dorado. Cadascun dels cinc vídeos s’anirà publicant periòdicament, fins al Dia Internacional de les Infermeres, el 12 de maig. Es difondran a través de les xarxes socials de Cabezas Parlantes, l’hospital Clínic Barcelona i el COIB.

De moment ja s’han públicat dos d’aquests monòlegs que ens parlen de la vulnerabilitat d’una llevadora i de la tasca d’un infermer estomaterapeuta. El proper dimarts 11 d’abril es publicarà el tercer que ens situarà la tasca que fan les infermeres a domicili. N'hem parlat amb la Núria Benet, la directora de Cabezas Parlantes, ideòloga del projecte. Actriu, productora i directora de teatre. També ho hem fet amb la Gemma Martínez, directora infermera de l’Hospital Clínic de Barcelona