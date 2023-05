Com escapar del bucle obsessiu dels pensaments

15:31

Penses una vegada i una altra en el mateix sense arribar a cap lloc, sense trobar cap solució? Sovint t'envaeix la por que passi una cosa dolenta?

Algunes persones se senten així, i és el que es diu pensament obsessiu. Apareixen idees o pensaments repetitius desagradables al cap als quals donem voltes una vegada i una altra, i encara que intentis detenir-los no et resulta fàcil aconseguir-ho. És com si el pensament entrés en bucle, sovint el diem “la rentadora” o “la roda de hàmster”.

De com afrontar aquests pensaments n'hem parlat amb el Javier Elcarte, psicòleg, fundador i responsable de l'àrea d'adults de la clínica Vitaliza.