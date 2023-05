22:16

La darrera pel·lícula d¿Elena Trapé és protagonitzada per Laia Costa i compta amb actors com Pep Cruz, Dani Pérez Prada, Aina Clotet y Ainara Elejalde.

Els encantats és la darrera pel·lícula dirigida per Elena Trapé que arribarà als cinemes aquest divendres, 2 de juny.

La trama se centra en la Irene, una dona que, després de la seva recent separació s’enfronta per primera vegada a l’absència de la seva filla de quatre anys perquè està passant uns dies amb el seu pare. Incapaç d’adaptar-se a aquesta nova realitat, decideix viatjar a un petit poble del Pirineu català per recuperar la seguretat i la calma que sent que fa temps que ha perdut. Però es que aquest lloc li és tan familiar, que al final se sent tan i tornarà al seu lloc per aprendre a no fugir i a enfrontar-se a les seves pors.

Una pel·lícula que toca molt els sentiments, l’amor maternofilial... i que en parlem amb la seva directora, Elena Trapé i amb una de les actrius, Ainara Elejaldre.