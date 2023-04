15:00

Una història d¿amistat que es converteix en possessió.

La trama es desenvolupa entre Galicia i Argentia, i retrata una història de dominació, bogeria i mort on la culpa és omnipresent. L’Amanda, una jove treballadora bancària, rep l’herència milionària d’una clienta que només atén una vegada, però quan tira del fil per descobrir la seva identitat, es troba amb la història vital de la Mirta i la Marcela, dues dones que van fugir d’Espanya sent adolescents i que van conquistar un país amb el seu talent, però durant aquest camí, una es va apoderar de la vida de l’altra.

Parlem amb María Solar, periodista i escriptora que amb aquesta història va guanyar el Premi Xerais de Novel·la 2022 i és finalista dels Premis Follas Novas.