13:26

La criolipolòsi es realitza en centres estètics i perruqueries tot i ser necessària una validació mèdica.

Al 2010 l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units va aprovar la criolipolòsi, un tractament no invasiu que elimina la grassa amb l’aplicació de planxes extremadament fredes (que arriben fins els 11 graus sota zero) sobre les cèl·lules adiposes.

CoolSculpting és l’únic dispositiu mèdic autoritzat per l’Administració d’Aliments i Medicaments i la Unió Europea, i calcula que ha realitzat un total de 17 milions de tractaments a tot el món. El mètode es realitza també en centres d’estètica, perruqueries... però això suposa un problema, ja que la tècnica no és innòcua i necessita una validació per part d’un metge.

A més, si el tractament no es fa correctament o amb una màquina d’alta qualitat, poden causar cremades, dolor, punxades, inflamació... I es que l’any passat, la Societat Espanyola de Medicina Estètica va tramitar 500 denuncies per intrusisme.

Parlem amb Ana Torres, presidenta de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica.