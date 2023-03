14:51

L'Ajuntament i la Generalitat han avisat que si hi ha unanimitat s¿acceptarà el canvi de dia.

Els comerços de més de 300 metres quadrats de Barcelona estan pressionant a l’Ajuntament i a la Generalitat perquè se’ls hi permeti obrir els negocis el diumenge 23 d’abril enlloc del festiu 1 de novembre, data en la qual estava autoritzada l’obertura. No tenen permesa aquesta obertura, ja que les organitzacions comercials acorden els deu dies festius que poden obrir amb dos o tres anys d’antelació i doncs, el dia 23 d’abril no estava marcat. Tot i això, el sector comercial ja s’està mobilitzant per tramitar la modificació del calendari i serà el ple de l’Ajuntament de Barcelona qui doni el vistiplau i traslladarà la petició a la Generalitat, que ja ha avisat que si hi ha unanimitat s’acceptarà el canvi de dia.