13:35

Les resolucions poden allargar-se fins a 3 anys de mitjana.

Els procediments de la jurisdicció civil --relacionats amb assumptes econòmics, de contractació i amb desnonaments, entre altres-- a la província de Barcelona triguen fins a tres anys de mitjana des que entren al jutjat de primera instància fins que arriben a una resolució definitiva amb resposta de l'Audiència de Barcelona. Per exemple, pel que fa a procediments per indemnitzacions per accidents de trànsit si abans de la pandèmia els assumptes es resolien en menys d'un any i mig ara la mitjana de temps de resolució supera els dos anys i mig. Aquestes conclusions preocupants del col.lapse als jutjats civils de Barcelona les va fer públiques ahir en roda de premsa el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, quan va presentar la memòria judicial del 2022.

Recio va apuntar que amb la Pandèmia l’atenció dels jutjats va estar centrada en les jurisdiccions penal i social (que s'encarrega d'assumptes laborals), i ara ha alertat de "resultats molt preocupants" en matèria civil. Antonio Recio destaca que s’ha produït durant el darrer any un increment molt rellevant de procediments monitoris, que són els que suposen una reclamació d’una quantitat econòmica.

I un dels motius que expliquen el retard en la resolució dels litigis civils a l’Audiencia de Barcelona és la falta de plantilla i no només de jutges. Per tant un magistrat d’aquest organisme judicial hauria de rebre a sobre de la seva taula al voltant d’uns 200 assumptes a l’any mentres que durant el 2022 n'han rebut 300. Si a l'Audiència de Barcelona durant el 2019 van entrar 15.129 assumptes durant l'any passat aquesta xifra va pujar als 19.215 expedients. N'hem parlat amb el David Toribio coordinador de l’agrupació de l’Administració de justícia de CC.OO. Ha estat molt crític amb aquesta situació que segons ens ha apuntat ja es ve arrossegant del 2010.