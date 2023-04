05:50

Eloi Castellarnau, advocat penalista, soci de Castellarnau advocats i penalistes, ens explica quines conseqüències a nivell judicial podria tenir.

L'exconsellera Clara Ponsatí no ha acudit aquest dilluns al Tribunal Suprem, on està citada a les 11.00 hores perquè l'instructor del procés, Pablo Llarena, li prengués declaració com a processada per un presumpte delicte de desobediència per l'1-O. La seva defensa justifica que avui té feina al Parlament Europeu.

La no compareixença de Ponsatí davant l'alt tribunal ha estat confirmada pel seu advocat Gonzalo Boye a TV3, on ha assenyalat que l'exconsellera és a Brussel·les o de "camí" a la capital belga. De fet, minuts després d'aquestes paraules, l'ara eurodiputada ha publicat a xarxes socials una imatge confirmant que és a Flandes, una regió al nord de Bèlgica.