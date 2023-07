25:54

Javier Fesser dirigeix la continuació del gran èxit de taquilla del 2018 que també va triomfar als premis Goya.

Campeonex és la nova pel·lícula, és la sequel·la, de la ja anterior coneguda ‘Campeones’. Aquesta, més actualitzada amb la societat de ple segle XXI també ens porta una barreja entre comèdia i drama, i està disposada a ser un gran èxit, tal com va ser-ho la primera pel·lícula.

L’equip de ‘campeones’ abadona el bàsquet per endinsar-se per error al fascinant món de l'atletisme de la mà d'una entrenadora novell. Entre les dures exigències de la nova disciplina i la sorprenent capacitat de l'entrenadora per atraure tota mena de desgràcies i calamitats, tot acabarà sortint del revés.

'Campeonex' s'estrena el 18 d'agost exclusivament a cinemes de la mà d'Universal Pictures International Spain i, un mes abans de la seva estrena, parlem amb el director del film, Javier Fesser.