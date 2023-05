06:25

A la víctima se li farà un examen mèdic per determinar el seu estat psicològic i les seqüeles.

L'Audiència de Barcelona ha autoritzat que una metgessa designada per l'advocat de Dani Alves examini la noia de 23 anys que va denunciar-lo per violació. D'aquesta manera, se li farà un examen mèdic per determinar el seu estat psicològic i també les seqüeles que pugui tenir, per veure si aquest estat emocional i aquests símptomes són compatibles amb la violació denunciada.

Eloi Castellarnau, advocat penalista, soci de Castellarnau advocats i penalistes ens fa un repàs del cas.