És una empresa que es dedica a ordenar trastos per buidar llars, organitzant mercats ambulants a les pròpies cases que necessiten alliberar espai i que funciona, principalment, gràcies al boca a boca i al creixement de la seva compte d'Instagram.

Tot va començar de casualitat fa cinc anys, quan Astrid Romero, periodista de formació, va rebre la trucada d'una amiga. La va trucar perquè el seu pare havia mort i la seva vídua s'havia de mudar a un pis més petit on no podia endur-se totes les seves coses. Li va proposar fer un mercadet de roba amb tot allò que no es podia emportar.

A partir d’aquí, ho van fer professió on no només ho defineixen com un mercat de compra d’articles, sinó que també funciona com a cerimònia d’acomiadament.

Als Estats Units aquesta pràctica és molt habitual. Ells el que fan son les anomenades jornades de portes obertes a cases on el propietari o els seus hereus venen gran part del que hi ha a dins, sinó tot.