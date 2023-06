Anabel Montes deixa el Mediterrani de MSF per salut mental

Anabel Montes, responsable de rescats a Metges Sense Fronteres, va anunciar que torna a Espanya, ja que la feina li ha costat la salut: va caure en depressió i va patir estrès posttraumàtic.

Metges Sense Fronteres treballa amb operacions de cerca i rescat al Mediterrani Central des de l’any 2015. Durant tot aquest temps ha assistit a més de 88 mil persones i dins d’aquest equip es troba, o millor dit, es trobava l’Anabel Montes.

L’Anabel va començar a l’any 2015 a ser voluntària a l’illa grega de Lesbos amb l’ONG Open Arms com a socorrista, patrona de llances de rescat i com a cap de Missió de l’operatiu del Mediterrani Central. I no va ser fins al 2021, que va passar a ser la responsable de cerca i rescat del vaixell Geo Barents de Metges Sense Fronteres.

El cert és que des de 2014 més de 25 mil persones han mort al Mediterrani quan intentaven arribar a les costes europees. L’Anabel ho ha viscut, i després de set anys i mig intentant rescatar immigrants al mar Egeu i a la considerada ruta migratòria més mortífera del món (el Mediterrani Central), va anunciar que tornava a Espanya després d’una dura feina que va ser a punt de costar-li la salut, ja que va caure en depressió i va patir estrès posttraumàtic. Una depressió que, encara que amb molt d’esforç, ja ha superat i està disposada a començar una nova vida, però sense descartar tornar algun dia al mar.

Parlem amb ella, amb l'Anabel Montes, ex-responsable de rescats de Metges Sense Fronteres