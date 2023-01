18:46

Ricard Parés, vocal del CCVC per Barcelona i veterinari, i Ricard Parés, president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del Col·legi de Barcelona ens parlem de la problemàtica.

Estem acostumats a conèixer casos d'agressions a sanitaris per part dels pacients i familiars, però cada vegada són més els que es produeixen dins del veterinari.

Constantment, els professionals de veterinària reben amenaces, agressions i intent d'homicidis, no només a les clíniques privades, sinó que aquests atacs també es produeixen a inspectors de sanitat. Per aquest motiu, l'Organització Col·legial de Veterinària va acordar amb la polícia incloure aquests professionals en el protocol policial existent des de 2017 per agressions a sanitaris.

Ricard Parés, vocal del CCVC per Barcelona i veterinari, i Ricard Parés, president del Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya i vicepresident del Col·legi de Barcelona ens parlem de la problemàtica.