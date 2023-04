29:56

La mítica Sala Sidecar de la Plaça Reial està de celebració pels seus 40 anys. Durant aquest temps aquest espai de concerts transgresor no ha deixat de canviar. I precisament aquest canvi ha estat el seu motor principal.

Sidonie, Mishima, Azucarillo Kings, Josele Santiago, Siniestro Total, Sidonie, Love of Lesbian, Vestusta Morla o Sisa són només alguns dels noms i grups del panorama musical nacional que han passat o estan relacionats de forma molt directa amb la mítica Sala Sidecar. I si parlem d’artistes internacionals que formem part també de la historia de Sidecar hem de parlar de New York Dolls, Manu Chao, Nick Love, o The National.

De moment les celebracions del 40è aniversari de la sala Sidecar ja han deixat un mural pintat per la il.lustradora Cristina Daura que es pot veure a la part de dalt de Sidecar i també una xerrada inoblidable per reflexionar sobre cap a on va la música en els propers anys a càrrec de Gerard Quintana, Santi Balmes i The New Raemon.

La celebració de les 4 dècades de SIDECAR ha portat a Roberto Tierz, un dels seus fundadors i actual director de la sala a publicar el llibre "Este no es el libro de Sidecar" , amb pròleg de Carlos Zanon, un recorregut pels 40 anys d’historia d’aquesta sala tan transgresora on s’expliquen anècdotes inoblidables.

El Roberto Tierz és promotor cultural i músic. Al 2017 va rebre la Medalla d’Honor de la ciutat de Barcelona per la seva tasca al capdavant de Sidecar. Hem parlat amb ell i també amb Ramon Faura, guitarrista i veu dels Azucarillo Kings.