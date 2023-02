30:26

Avui hem posat en valor la iniciativa solidària PROJECTE ABRIGA impulsada per l’ONG VIDA SIGNIFICATIVA. Es tracta d’un projecte que durant aquests últims dos anys ha anat creixent a tot Catalunya i altres territoris de l’estat. Ha aconseguit involucrar 300 persones que teixeixen a ganxet i altres tècniques roba d’abric. És a dir mantes, peücs, gorros, colls, jerseis que es donen a centres d’acollida, centres residencials d’acció educativa (CRAE), hospitals, orfenats del món i a persones i famílies que ho necessiten. El PROJECTE ABRIGA també ha donat suport a Ucraina. Recordem que a finals de l’any passat des de l’ONG VIDA SIGNIFICATIVA es va organitzar una Marató de Mantes per a Ucraïna. Va ser tot un èxit. I això vol dir que es van fer arribar més de 200 mantes teixides a mà a l’Hospital San Martí de Muchakevo.

El projecte ABRIGA continua i també totes les altres iniciatives de l’ONG VIDA SIGNIFICATIVA com el menjador social la Mimosa, l’apadrinament escolar, l’acompanyament a famílies en situació de vulnerabilitat i la col.laboració amb centres d’acollida de menors, per posar alguns exemples. N'hem parlat amb el Xavier Caparrós el director i fundador d'aquesta ONG i també amb la Laia Freixanet, coordinadora del projecte Abriga. També ho hem fet amb la Montse Reixach, la directora d'un centre d'acollida de Badalona que atén infants entre zero i 12 anys a qui la Generalitat ha retirat d’entrada la custòdia i tutel.la als seus pares. És un dels centres que té el suport de l'ONG VIDA SIGNIFICATIVA.