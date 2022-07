58:51

Charles Lloyd con 'Ay, amor' de su disco 'Trios: Chapel', Mônica Salmaso & Dori Caymmi con 'Velho piano', 'Desenredo' y 'Passo de dança' de su disco 'Canto sedutor', Camille Bertault & David Helbock con 'Aide-moi' y 'New world' de 'Playground', Nate Najar con 'Desafinado', 'Samba dees days' y 'Samba triste de 'Jazz samba pra sempre' y Nduduzo Makhathini con 'Unonkanyamba' del disco 'In the spririt of Ntu'.