59:05

Del nuevo disco de María Bethânia, 'Noturno', las canciones 'Bar da noite', 'De onde eu vim', 'A flor encarnada', 'Vidalita', 'Prudência', 'Dois de junho' y 'Luminosidade'. Clásicos de Antonio Carlos Jobim como 'Amparo', 'Wave' o 'Agua de beber' en el disco del pianista Antonio Adolfo 'Jobim forever' y como 'One note samba' en el de la pianista y cantante Patricia Barber 'Clique' al que también pertenece la grabación de 'All in love is fair' de Stevie Wonder. Despide con 'Sankofa' el pianista pernambucano Amaro Freitas.