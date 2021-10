58:56

El guitarrista brasileño Daniel Murray en su disco 'Universo musical de Egberto Gismonti' ('A fala da paixao', 'Água e vinho', 'Saudaçoes') y la pianista y vocalista brasileña Delia Fischer en 'H.O.J.E.' ('Nascente', 'O amor é o meu pais', 'Hoje'). De 'Solo ballads', disco del guitarrista italiano Pasquale Grasso, los 'standards' 'When I fall in love' y 'These foolish things'. Con 78 años, para 'Sometime ago', la cantante estadounidense Meredith D´Ambrosio grabó canciones como su 'Feast your eyes' o como 'May I come in?' o 'If I should lose you'. Despide el saxofonista puertorriqueño David Sánchez con 'The land of hills' de su disco 'Carib'.