Romero Lubambo & Rafael Piccolotto Chamber Orchestra ('Lukinha', 'Bachiao') y Baptiste Trotignon ('I´m a fool to want you' -con la actriz y cantante Camelia Jordana-, 'Crying man', 'These foolish things' -con Joe Lovano al tenor-, 'Up for it' -con Ibrahim Maalouf a la trompeta-). De Brazilian Stories, quinteto francés y su primer disco 'Rio Iguaçu', 'Rio Amazonas', de Dori Caymmi y Paulo César Pinheiro, y 'Lilia' de Milton Nascimento. El pianista Harris Simon toca 'Wind chant' con Michael Brecker al tenor.