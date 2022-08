58:56

Chucho Valdés y Paquito D´Rivera Reunion Sextet ('Mambo influenciado', 'I missed you too!'), Tierney Sutton ('Triste', Zingaro', 'April in Paris'/'Free man in Paris', 'You'd be so nice to come home to'), Gilberto Gil y familia ('Palco', 'Back in Bahia', 'Queremos saber', 'Touche pas à mon pote') y Flora Purim ('500 miles high').