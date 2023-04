58:46

El 7 de julio de 2001 Rosa Passos se presentó con un cuarteto en el Jazzhouse de Copenhague. El primer pase está recogido en el disco de 2021 'Dunas. Live in Copenhagen' ('Cigano', 'Dunas', 'Juras', 'Chuva de verão', 'Águas de março', 'O que é que a baiana tem?', 'Sábado em Copacabana') y el segundo en el disco de 2023 'Samba sem você' ('Samba sem você', 'Nem eu', 'Vestido de bolero', 'Samba da minha terra', 'Altos e baixos', 'Bala com bala', 'Aquarela do Brasil').