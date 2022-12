58:55

El 28 de diciembre de 1962, nació en Orange, al sur de Francia, Michel Petrucciani, pianista de jazz que nos dejó con solo 36 años. Le recordamos hoy, que hubiera cumplido 60, con grabaciones en solitario, en trío con Steve Gadd y Anthony Jackson, con Bob Brookmeyer, con Stéphane Grappelli o con Eddy Louis de sus composiciones 'Looking up', 'Brazilian like', 'Training', 'September second', 'Chloé meets Gershwin', 'Colors', 'I wrote you a song', 'Little peace in C for you' y 'Home'.