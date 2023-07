58:51

De 'Midnight alvorada', primer disco del brasileño afincado en España Pedro Rosa, las canciones 'Mãe', 'Como vai você?', 'Mar adentro', 'Curio' y 'Samba de um balaio'. Del disco póstumo de Wilson das Neves, la canción que le da título 'Senzala e favela' -con Chico Buarque y Emicida-, 'Traço de giz' -con Maria Rita-, 'Sem porto' -con Zeca Pagodinho- y 'Transitória' -con Roberta Sá y Wilson das Neves-. También dos instrumentales, 'Maroto' y 'O vôo da libélula', del disco 'Choros e pianos' de André Mehmari. Abre la guitarra de Pat Metheny con 'Morning of the carnival', de Bonfá, y cierra el piano de Denny Zeitlin con 'My man´s gone now' de Gershwin.