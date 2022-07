58:59

Del nuevo disco del Paul Winter Consort, 'Concert in the barn', los temas 'Sun singer', 'Lamento de Aiocá', 'The silence of a candle', 'The well-tempererd wood crush', 'Chora coração', 'Lendas brasileiras' y 'Air'. El clarinetista Ivan Sacerdote y el guitarrista Felipe Guedes tocan 'A outra banda da terra', 'Futuros amantes' y 'Lá vem a baiana'. Y, Stan Getz y João Gilberto, 'Doralice', 'Pra machucar meu coração' y 'Desafinado'. Despide el pianista George Cables en trío con 'Too close for comfort'.