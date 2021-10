59:11

Algunas de las grandes canciones de David Bowie grabadas por Pat Metheny Group -con Bowie- ('This is not America'), Eric Legnini ('Space Oddity'), Paolo Fresu ('Starman', 'Where are we now?', 'Heroes', 'Life on mars?', 'Rebel rebel', 'Let´s dance'), Seu Jorge ('Changes', 'Sufragette city') y Maria Schneider Orchestra -con Bowie- ('Sue or in a season of crime').