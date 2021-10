59:05

Del nuevo disco de Pat Metheny, 'Side-eye NYC', grabado en directo con un trío las piezas 'It starts when we disappear', 'Better days ahead', 'Timeline' y 'Bright size life'. Del disco 'Drama' de Rodrigo Amarante, las canciones 'Drama', 'Maré', 'Tara' y ' I can´t wait'. Y del disco 'Surpresa', de Jesse Harris y Vinicius Cantuaria, 'How long' -con Melody Gardot-, 'Surpresa' y 'Colibri' -con Bill Frisell-.