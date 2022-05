59:01

Canciones del disco que acaban de editar la cantante Melody Gardot y el pianista Phillipe Powell, 'Entre eux deux': 'What of your eyes', 'Plus fort que nous', 'Fleurs du dimanche' y 'Samba em preludio' (Un jour sans toi). Del guitarrista francés de origen egipcio 'Khalil Chahine' los temas 'La vie suspendue' y 'Vers le Symorgh' y, del guitarrista brasileño Daniel Santiago, 'O que valerá' -con el saxo soprano de Joshua Redman-, 'Clara manhã' -con el piano de Aaron Parks- y 'Mundo' -con Pedro Martins-. Del disco del compositor y cantante portugués Manuel Maio', 'Sem olhar ao tempo', 'A casa fechada (Então tal vez)', 'E assim ficou' y la canción que le da título. Despide el trompetista brasileño Claudio Roditi con el instrumental 'Alberto and Daisy'.